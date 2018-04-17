Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора

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Генеральная прокуратура России выявила в 2017 году нарушения в деятельности Роскомнадзора — служба несвоевременно блокировала ресурсы с экстремистской информацией.
Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора
  • РИА Новости

Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», — приводит Интерфакс выдержку из доклада.

Отмечается, что не всегда надлежащим образом блокировался доступ к «зеркалам сайтов», указанным в требованиях Генпрокуратуры.

Накануне Роскомнадзор приступил к блокировке в России мессенджера Telegram.

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