Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора

Генеральная прокуратура России выявила в 2017 году нарушения в деятельности Роскомнадзора — служба несвоевременно блокировала ресурсы с экстремистской информацией.

Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», — приводит Интерфакс выдержку из доклада.

Отмечается, что не всегда надлежащим образом блокировался доступ к «зеркалам сайтов», указанным в требованиях Генпрокуратуры.

Накануне Роскомнадзор приступил к блокировке в России мессенджера Telegram.