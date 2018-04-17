Глава Роскомнадзора рассказал о ходе блокировки Telegram

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью RT рассказал о ходе блокировки мессенджера Telegram в России.
Глава Роскомнадзора рассказал о ходе блокировки Telegram
  • РИА Новости

«В настоящее время в единый реестр запрещённой информации выгружено 18 подсетей. Все подсети принадлежат компаниям Amazon и Google», — заявил он.

Жаров добавил, что обе компании в настоящий момент проинформированы о значительном количестве хранящихся в их облачных сервисах IP-адресов, которые выгружены на блокировку.

«В то же время я должен сказать, что все подсети, прежде чем поступить на выгрузку, разбираются нашими специалистами. И мы уверенно можем заявить, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится», — отметил он.

Ранее Жаров заявил, что в ситуации с блокировкой Telegram речь идёт не о борьбе с мессенджерами.

Подробнее — в материале RT.

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