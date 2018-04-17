Жаров о блокировке Telegram: это не борьба с мессенджерами

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью RT заявил, что в ситуации с блокировкой Telegram речь идёт не о борьбе с мессенджерами.
Жаров о блокировке Telegram: это не борьба с мессенджерами
  • РИА Новости

«В данном случае не идёт борьба с мессенджерами, а исполняется решение суда. Я вам напомню, что по закону об организации распространения информации сначала ФСБ выиграла два суда, и это было связано с тем, что ФСБ оперативно доказала, что именно мессенджер Telegram использовался в ходе подготовки террористических атак, а также для общения террористов во время этих атак в России и за её пределами», — сказал Жаров.

Ранее Жаров подтвердил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram.

Подробнее — в материале RT.

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