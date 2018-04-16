Жаров подтвердил блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram

Короткая ссылка
Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил RT, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.
Жаров подтвердил блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram
  • Reuters

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — заявил Жаров.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что создатель мессенджера Павел Дуров запустил обход блокировки, использовав при этом мощности Amazon. Отмечалось, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon. Среди заблокированных — более 650 тысяч адресов. 

В пресс-службе ведомства заявляли, что Роскомнадзор изучает сервисы, которые позволяют обходить блокировку мессенджера Telegram в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных