Жаров подтвердил блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил RT, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — заявил Жаров.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что создатель мессенджера Павел Дуров запустил обход блокировки, использовав при этом мощности Amazon. Отмечалось, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon. Среди заблокированных — более 650 тысяч адресов.

В пресс-службе ведомства заявляли, что Роскомнадзор изучает сервисы, которые позволяют обходить блокировку мессенджера Telegram в России.