Google проверяет сообщения пользователей о сбоях в работе сервисов

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Компания Google проверяет сообщения пользователей о сбоях в работе некоторых своих сервисов на территории России. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Google проверяет сообщения пользователей о сбоях в работе сервисов
  • Reuters

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

В компании подчеркнули, что в настоящее время «разбираются в этой ситуации».

Ранее сообщалось, что в нескольких городах России произошёл сбой в работе поисковой системы Google. По некоторым данным, 69% пользователей не могли открыть сайт компании.

19 апреля стало известно, что в Google решили закрыть доступ к технологии, позволявшей обходить блокировки сайтов.

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