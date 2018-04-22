МЧС прогнозирует усиление порывов ветра в Оренбургской области до 22 м/с

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В Оренбургской области прогнозируется усиление порывов ветра до 22 м/с. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что облачная погода с порывистым ветром в регионе стала следствием шторма на территории Центрального федерального округа.

Синоптики также не исключают гроз и мелкого града. Температура воздуха в ночное время суток может опуститься до +3 °C.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» передавало, что в Самаре в четверг, 19 апреля, был зафиксирован абсолютный суточный максимум количества осадков.

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