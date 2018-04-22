В Гидрометцентре сообщили о надвигающемся на Нижегородскую и Кировскую области шторме

Шторм, бушевавший в Центральном федеральном округе в субботу, 21 апреля, направляется в сторону Нижегородской и Кировской областей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По мнению эксперта, из-за сильных порывов ветра (до 25 м/с) в регионах есть риск повала деревьев и аварийного отключения электроэнергии.

Из-за ураганного ветра, который прошёл по ЦФО, без электричества оказались десятки тысяч человек.

В марте «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр Башкирии сообщало, что в Уфе был побит температурный рекорд за 58 лет.