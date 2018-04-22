В Гидрометцентре сообщили о надвигающемся на Нижегородскую и Кировскую области шторме

Короткая ссылка
Шторм, бушевавший в Центральном федеральном округе в субботу, 21 апреля, направляется в сторону Нижегородской и Кировской областей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В Гидрометцентре сообщили о надвигающемся на Нижегородскую и Кировскую области шторме
  • Reuters

По мнению эксперта, из-за сильных порывов ветра (до 25 м/с) в регионах есть риск повала деревьев и аварийного отключения электроэнергии.

Из-за ураганного ветра, который прошёл по ЦФО, без электричества оказались десятки тысяч человек.

В марте «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр Башкирии сообщало, что в Уфе был побит температурный рекорд за 58 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных