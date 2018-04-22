МЧС: из-за ураганного ветра без электричества в ЦФО остаются почти 73 тысячи человек
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«На территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 900 населённых пунктов, в которых проживают около 73 тыс. человек», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в связи с сильными порывами ветра на территории ЦФО повалено 161 дерево, пострадало 12 человек.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Ранее в МЧС заявили, что из-за ураганного ветра в четырёх регионах ЦФО обесточено 440 населённых пунктов.