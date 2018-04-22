МЧС: из-за ураганного ветра без электричества в ЦФО остаются почти 73 тысячи человек

В МЧС России заявили, что около 900 населённых пунктов Центрального федерального округа, в которых проживают порядка 73 тыс. человек, остаются без электричества.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 900 населённых пунктов, в которых проживают около 73 тыс. человек», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в связи с сильными порывами ветра на территории ЦФО повалено 161 дерево, пострадало 12 человек.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Ранее в МЧС заявили, что из-за ураганного ветра в четырёх регионах ЦФО обесточено 440 населённых пунктов.