В Чечне полностью восстановлено электроснабжение
Полностью восстановлено электроснабжение в Чеченской Республике, где после аварии без света остались почти 300 тыс. человек. Об этом сообщили в Минэнерго России.
- РИА Новости
«После проведения переключений в сети 110 кВ запитаны все потребители», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что примерно 286,5 тыс. человек в Чеченской Республике остались без электроснабжения в связи с отключением двух линий электропередачи.
В марте URA.RU передавало, что в Курганской области без электричества остались 17 тыс. человек.
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