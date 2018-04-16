В Чечне полностью восстановлено электроснабжение

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Полностью восстановлено электроснабжение в Чеченской Республике, где после аварии без света остались почти 300 тыс. человек. Об этом сообщили в Минэнерго России.
В Чечне полностью восстановлено электроснабжение
  • РИА Новости

«После проведения переключений в сети 110 кВ запитаны все потребители», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что примерно 286,5 тыс. человек в Чеченской Республике остались без электроснабжения в связи с отключением двух линий электропередачи.

В марте URA.RU передавало, что в Курганской области без электричества остались 17 тыс. человек.

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