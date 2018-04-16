В Чечне почти 300 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аварии
- РИА Новости
«В 18:57 мск на подстанции «Акташ» действием защит отключились работающие в тупиковом режиме линии электропередачи 110 кВ Акташ — Гудермес-Тяговая и Ярыкcу — Ойсунгур», — говорится в сообщении.
Отмечается, что без электроснабжения остались бытовые потребители — около 286,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 82 МВт, добавили в ведомстве.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее в Якутии было полностью восстановлено электроснабжение.
Также ФАН сообщало, что в России планируют автоматизировать подсчёт коммунальных услуг.