В Чечне почти 300 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аварии

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Примерно 286,5 тысячи человек в Чеченской Республике остались без электроснабжения в связи с отключением двух линий электропередачи. Об этом говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
В Чечне почти 300 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аварии
  • РИА Новости

«В 18:57 мск на подстанции «Акташ» действием защит отключились работающие в тупиковом режиме линии электропередачи 110 кВ Акташ — Гудермес-Тяговая и Ярыкcу — Ойсунгур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения остались бытовые потребители — около 286,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 82 МВт, добавили в ведомстве.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в Якутии было полностью восстановлено электроснабжение.

Также ФАН сообщало, что в России планируют автоматизировать подсчёт коммунальных услуг.

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