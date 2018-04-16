В Чечне почти 300 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аварии

Примерно 286,5 тысячи человек в Чеченской Республике остались без электроснабжения в связи с отключением двух линий электропередачи. Об этом говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

РИА Новости

«В 18:57 мск на подстанции «Акташ» действием защит отключились работающие в тупиковом режиме линии электропередачи 110 кВ Акташ — Гудермес-Тяговая и Ярыкcу — Ойсунгур», — говорится в сообщении. Отмечается, что без электроснабжения остались бытовые потребители — около 286,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 82 МВт, добавили в ведомстве. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Ранее в Якутии было полностью восстановлено электроснабжение. Также ФАН сообщало, что в России планируют автоматизировать подсчёт коммунальных услуг.