В Якутии полностью восстановлено электроснабжение

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Электроснабжение потребителей в Якутии, где ранее произошло отключение, полностью восстановлено.
В Якутии полностью восстановлено электроснабжение
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго, на участке Сунтар — Нюрба между двумя опорами было обнаружено дерево.

«В 14:56 после удаления дерева включен в работу участок ВЛ 110 кВ Сунтар — Нюрба. В 15:03 включен в работу участок ВЛ 110 кВ Нюрба — Вилюйск, всем потребителям подано напряжение, начат перевод нагрузки с ДЭС. В 15:21 ДЭС «Нюрба», «Верхневилюйск» и «Вилюйск» переведены в резерв, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме по штатной схеме», — сообщает Минэнерго.

Ранее в Минэнерго заявили, что в Якутии около 50 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварии. ФАН сообщало, что в России планируют автоматизировать подсчёт коммунальных услуг.

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