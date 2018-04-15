В Якутии полностью восстановлено электроснабжение

Электроснабжение потребителей в Якутии, где ранее произошло отключение, полностью восстановлено.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго, на участке Сунтар — Нюрба между двумя опорами было обнаружено дерево.

«В 14:56 после удаления дерева включен в работу участок ВЛ 110 кВ Сунтар — Нюрба. В 15:03 включен в работу участок ВЛ 110 кВ Нюрба — Вилюйск, всем потребителям подано напряжение, начат перевод нагрузки с ДЭС. В 15:21 ДЭС «Нюрба», «Верхневилюйск» и «Вилюйск» переведены в резерв, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объёме по штатной схеме», — сообщает Минэнерго.

Ранее в Минэнерго заявили, что в Якутии около 50 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварии. ФАН сообщало, что в России планируют автоматизировать подсчёт коммунальных услуг.