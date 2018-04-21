В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов

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По меньшей мере 33 рейса задержано и отменено в московских аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 20:19, в Домодедове шесть рейсов отменено, восемь задержано. В Шереметьеве задержано 11 рейсов.

В аэропорту Внуково задержано восемь рейсов.

Ранее в МЧС заявили, что осадки в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 25 м/с ожидаются 21 и 22 апреля на территории всего Центрального федерального округа.

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