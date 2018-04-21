МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре во всех регионах ЦФО

В МЧС заявили, что осадки в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидаются 21 и 22 апреля на территории всего Центрального федерального округа.

«В Брянской, Курской и Смоленской областях ожидается прохождение грозового фронта. Во всех регионах Центрального федерального округа возможно усиление порывов ветра от 7 до 25 метров в секунду», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Отмечается, что подразделения спасателей работают в Ивановской, Владимирской, Тульской, Белгородской и других областях в режиме повышенной готовности.

В МЧС рекомендуют во время непогоды оставаться дома, при выходе на улицу пользоваться общественными транспортом, не находиться в непосредственной близости от деревьев и плохо закреплённых конструкций.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в результате падения дерева пострадали три человека.

Телеканал m24 передавал, что городские службы Москвы приведены в полную готовность в связи с непогодой.