В МЧС предупредили об опасных погодных условиях в Москве 21 и 22 апреля

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В ГУ МЧС России по городу Москве предупредили об опасных погодных условиях в столице во второй половине дня 21 апреля и ночью 22 апреля.

В ведомстве сообщили о возможном резком понижении температуры, усилении ветра и осадках.

«По информации Росгидромета, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя», — говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в столице МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности, обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщала, что в Москве в субботу, 21 апреля, ожидается до +17 °С. 

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