В МЧС предупредили об опасных погодных условиях в Москве 21 и 22 апреля
В ведомстве сообщили о возможном резком понижении температуры, усилении ветра и осадках.
«По информации Росгидромета, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя», — говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в столице МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности, обходить шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщала, что в Москве в субботу, 21 апреля, ожидается до +17 °С.