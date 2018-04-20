В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности на 21 апреля
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«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Согласно прогнозам, порывы ветра в столице могут достигать 20—25 м/с.
Воздух днём прогреется до +15...+17 °С, в ночь на воскресенье похолодает до +1...+3 °С, днём температура составит не выше +5...+7 °С.
Ранее синоптики предупредили о сильном ветре и грозе в Москве 21 апреля.
Также они рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе.