Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозе в Москве 21 апреля
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
«Днём, ближе ко второй половине дня, после 15 часов, начнётся дождь. Есть вероятность того, что пойдёт гроза, с которой выпадет от 2 до 5 мм, а местами — до 10 мм осадков», — сказала Позднякова.
Температура воздуха в Москве днём повысится до +14—16 °С.
Накануне синоптики рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля.