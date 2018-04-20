Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозе в Москве 21 апреля

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Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами 17—20 м/c и грозе в Москве 21 апреля.
Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозе в Москве 21 апреля
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

«Днём, ближе ко второй половине дня, после 15 часов, начнётся дождь. Есть вероятность того, что пойдёт гроза, с которой выпадет от 2 до 5 мм, а местами — до 10 мм осадков», — сказала Позднякова.

Температура воздуха в Москве днём повысится до +14—16 °С.

Накануне синоптики рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля.

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