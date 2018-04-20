Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозе в Москве 21 апреля

Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами 17—20 м/c и грозе в Москве 21 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

«Днём, ближе ко второй половине дня, после 15 часов, начнётся дождь. Есть вероятность того, что пойдёт гроза, с которой выпадет от 2 до 5 мм, а местами — до 10 мм осадков», — сказала Позднякова.

Температура воздуха в Москве днём повысится до +14—16 °С.

Накануне синоптики рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля.