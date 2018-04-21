В Москве 21 апреля ожидается до +17 °С

В Москве в субботу, 21 апреля, ожидается до +17 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Как ожидается, днём температура воздуха составит +15…+17 °С. Синоптики прогнозируют дождь и облачную погоду. Ветер будет западным со скоростью 10—15 м/с, местами возможны порывы — 20—25 м/c. Ранее синоптики сообщили о похолодании в Москве в конце недели.