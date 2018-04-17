Синоптики сообщили о похолодании в Москве в конце недели

Похолодание и дожди ожидаются в конце этой недели в Москве. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«17 апреля в Центральной России станет последним аномально тёплым днём в апреле. Так, на базовой московской метеостанции ВВЦ воздух к 16:00 прогрелся до +19,3 °С, на Балчуге — до +20,4 °С… Однако уже в ближайшие часы ситуация в атмосфере начнет меняться кардинальным образом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среда, 18 апреля, ознаменуется резким ухудшением метеоусловий.

«Виной тому станет североатлантический циклон, который принесёт с собой облака, обложные дожди и холодный воздух, что вернёт температурный фон из аномального тепла в климатическое русло середины весны», — подчеркнули синоптики.

Кроме того, в воскресенье, 22 апреля, пройдут кратковременные дожди, похолодает.

«В ночь на понедельник местами не исключён небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — заключили в центре «Фобос».

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре.

Также портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение с 14 по 16 апреля.