МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

В Московской области в ближайшее время с сохранением на ночь ожидаются гроза, дождь и порывы ветра до 15 м/c. Об этом информирует пресс-служба областного ГУ МЧС.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением на ночь ожидается гроза, дождь, порывы ветра до 15 м/с», — заявили в МЧС.

Ранее специалисты Росгидромета рассказали о том, когда весеннее тепло вернётся в столичный регион.