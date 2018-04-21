МЧС: из-за ураганного ветра в четырёх регионах ЦФО обесточено 440 населённых пунктов

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Более 21 тыс. жителей в 440 населённых пунктах Центрального федерального округа (ЦФО) остались без электричества в результате ураганного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений... на территории Владимирской, Ивановской, Тверской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 440 населённых пунктов с населением свыше 21 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время во всех пострадавших населённых пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы. 

«В целях ликвидации последствий прохождения циклона и восстановления энергоснабжения от территориальной подсистемы РСЧС привлечены 183 человека личного состава и 67 единиц техники», — добавили в МЧС.

Ранее в МЧС заявили, что осадки в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 25 м/с ожидаются 21 и 22 апреля на территории всего Центрального федерального округа.

В марте URA.RU передавало, что в Курганской области без электричества остались 17 тыс. человек.

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