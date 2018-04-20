Рекордное количество осадков зафиксировали в Самаре 19 апреля

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Абсолютный суточный максимум количества осадков зафиксировали в Самаре в четверг, 19 апреля, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выпало 15,6 мм осадков, что на 2,5 мм превысило предыдущий рекорд 1993 года.

Дожди в регионе ожидаются и в ближайшие выходные.

3 января «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге была отмечена рекордно тёплая погода.

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