Рекордное количество осадков зафиксировали в Самаре 19 апреля

Абсолютный суточный максимум количества осадков зафиксировали в Самаре в четверг, 19 апреля, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выпало 15,6 мм осадков, что на 2,5 мм превысило предыдущий рекорд 1993 года. Дожди в регионе ожидаются и в ближайшие выходные. 3 января «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге была отмечена рекордно тёплая погода.