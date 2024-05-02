Вильфанд спрогнозировал резкие перепады температуры в регионах России в мае
- РИА Новости
«В мае средняя температура практически на всей территории России будет около нормы. Но при этом ожидаются очень резкие колебания и изменения погоды в течение месяца. Причём во всех регионах», — цитирует Вильфанда сайт kp.ru.
По словам эксперта, очень жаркую погоду будут сменять заметные снижения температуры и наоборот.
«Осадков на большей части территории также около нормы», — добавил Вильфанд.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.