Вильфанд спрогнозировал резкие перепады температуры в регионах России в мае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в мае в российских регионах возможны резкие перепады температуры.

«В мае средняя температура практически на всей территории России будет около нормы. Но при этом ожидаются очень резкие колебания и изменения погоды в течение месяца. Причём во всех регионах», — цитирует Вильфанда сайт kp.ru.

По словам эксперта, очень жаркую погоду будут сменять заметные снижения температуры и наоборот.

«Осадков на большей части территории также около нормы», — добавил Вильфанд.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.