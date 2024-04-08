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Синоптик Позднякова: первая весенняя гроза может прийти в Москву 9 апреля

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Анастасия Румянцева
Первая весенняя гроза может прийти в Москву 9 апреля. Об этом RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Синоптик Позднякова: первая весенняя гроза может прийти в Москву 9 апреля
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Завтра атмосферное давление будет чуть пониже, близко к климатической норме. И по северу столичного региона будет проходить атмосферный фронт с волнами. Вот всегда, когда у нас фронт волнит, он может проявить себя сначала на тёплом участке, именно такой процесс мы ждём», — отметила эксперт.

Ночью, по её словам, «мы будем под влиянием тёплого участка этого фронта».

«Поэтому у нас ожидается временами небольшой дождичек, затем будет промежуток, когда погода будет без осадков, а во второй половине дня уже подойдёт холодный атмосферный фронт, а до этого воздух успеет прогреться градусов до +17 °С...+19 °С, и когда подойдёт этот холодный участок, у нас будет развиваться мощная кучевая облачность. И это будет дождевая облачность, потому что мы уже завтра ждём дождей, такого кратковременного летнего характера, и поэтому возникает возможность грозы», — рассказала она.

И расчёты показывают, что вероятность грозы завтра велика, объяснила синоптик.

«Грозовая деятельность может развиваться как бы между облаками. Поэтому грозы не очень страшные, а, скорее, приятные», — заключила собеседница RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве до конца недели.

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