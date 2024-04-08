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Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве до конца недели.
Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

По словам синоптика, сегодня в столице ожидается хорошая, тёплая погода.

«Днём в Москве температура будет подниматься до +21 °С, по области до +22 °С. Ветер сегодня юго-западный. Завтра в Москве облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днём будет +19...+21 °С. Ветер будет западный. В среду без осадков, погода с прояснениями, температура ночью +8...+10 °С, днём до +21...+23 °С, по области +17...+23 °С», — рассказал Ильин.

Он добавил, что к концу недели, в четверг, появится вероятность небольших дождей.

«Температура ночью +8...+12 °С, днём +15...+20 °С. В пятницу ночью +3...+8 °С, днём +11...+16 °С, с небольшим дождём», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о нарастании пожароопасной обстановки.

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