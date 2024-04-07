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Синоптик Шувалов предупредил о нарастании пожароопасной обстановки

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT дал прогноз погоды по Центральной России.
Синоптик Шувалов предупредил о нарастании пожароопасной обстановки
  • РИА Новости

По его словам, в Центральной России ожидается значительное повышение температуры.

«Понедельник, вторник — +14...+19 °С, это вся практически средняя полоса. В Черноземье и того теплее — +20...+21 °С. Среда, четверг и пятница — предлетняя погода. Уже будет около +20 °С в Подмосковье. Такая же погода будет подбираться к Ярославлю, Костроме, Иваново, Владимиру. На юге будет +22...+24 °С. Слишком рано. Очень быстро нарастает пожароопасная обстановка, которая грозит в первую очередь полям», — подчеркнул он.

Также Шувалов добавил, что осадков практически не ожидается, небольшой дождь может пройти в Москве со вторника на среду.

Ранее терапевт Максим Антонов предупредил, что долгие заторы на дорогах в тёплое время не только сказываются на эмоциональном состоянии, но и могут навредить здоровью.

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