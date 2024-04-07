Терапевт Антонов рассказал, чем опасны автомобильные пробки в тёплую погоду

Терапевт Максим Антонов предупредил в беседе с RT, что долгие заторы на дорогах не только сказываются на эмоциональном состоянии, но и могут навредить здоровью.

«Многочасовое пребывание в пробке — это, по сути, постуральный стресс для организма. Слово «постуральный» означает, что телу приходится в течение долгого времени поддерживать неудобное положение. В состоянии постурального стресса все органы и системы человека подвергаются колоссальному напряжению», — объяснил врач — эксперт лаборатории «Гемотест».

В первую очередь, по его словам, постуральный стресс влияет на нервную систему.

«Нарушается кровообращение, проводимость нервной системы, появляются спазмы в мышцах. Таким образом, самые частые жалобы у пациентов связаны с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, межпозвоночные грыжи», — отметил Антонов.

Ещё одна серьёзная проблема — негативное воздействие токсичных химикатов, предупредил собеседник RT.

«Известно, что когда автомобили собираются в пробку, то уровень угарного газа, оксида азота и углеводородов внутри салонов увеличивается на 40%. Все эти химические соединения крайне вредны для здоровья и могут привести к гипоксии (кислородному голоданию), воспалению слизистой оболочки носа, глаз, бронхов, проблем с сердцем, стрессу», — объяснил специалист.

При этом самые опасные пробки — те, что появились в тёплую погоду, заметил эксперт.

«Именно в таких условиях токсины более активно вступают в химические реакции и образуют опасные для здоровья вещества», — предупредил врач.

Он посоветовал в пробке не открывать окна — воздухообмен должен проходить исключительно через автомобильные фильтры.

«Если почувствовали себя плохо (затошнило, закружилась голова), то лучше отъехать подальше от обочины и некоторое время постоять на свежем воздухе, подвигаться и подышать. Во-вторых, даже в многочасовой поездке, находясь за рулём, можно двигаться — менять положение тела, делать повороты торсом, напрягать мышцы ягодиц. Это в некоторой степени поможет справиться с постуральным стрессом», — отметил он.

И наконец, в-третьих, очень важно сохранять спокойствие — не нервничать и не выплёскивать агрессию на других водителей, добавил Антонов.

«Нервы на дороге зачастую приводят к авариям и, как следствие, к более долгим заторам», — заключил специалист.

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