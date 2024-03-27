Терапевт Лапа посоветовала пока не спешить надевать лёгкие куртки

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в беседе с RT, как правильно одеваться в начале весны.

«Самая коварная погода — весенняя: солнышко пригревает, а земля ещё очень холодная... Разница температур очень большая... Мы сразу раздеваемся, а потом не одеваемся, когда к вечеру уже прохладно. Например, если днём +10 °С, то ночью у нас +1...+2 °С. Естественно, вот эта разница очень плохо сказывается на здоровье наших людей. Снег ещё не растаял, в воздухе очень много влаги, он холодный... Надо одеваться по погоде», — объяснила эксперт.

При этом она подчеркнула, что не стоит перегреваться — не нужно надевать шубу, но и для лёгких курток, по её мнению, ещё рано.

«Можно надеть демисезонную синтепоновую куртку. Но лучше всего, конечно, шерстяное пальто, которое сохраняет тепло, «дышит» и организму не даёт переохладиться и перегреться. И обязательно надевайте лёгкую шапку», — предупредила собеседница RT.

Комментируя, как правильно одевать детей в такую погоду, Лапа напомнила, что в этот период бывают сильные ветры, поэтому, чтобы не продуло, можно достать лёгкие демисезонные пальто.

«Внутрь уже можно не надевать тёплые шерстяные свитера, можно лёгкую жилетку, чтобы можно было расстегнуться... Если холодный ветер, надо всегда предусматривать возможность накинуть шарф, чтобы горло не было открыто», — заключила врач.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал потепление в Москве.