В Роскачестве дали советы по суточному употреблению хлеба

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала о допустимой суточной норме употребления хлеба. Занятым физическим трудом она рекомендовала есть до 300—350 г в день.

«Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, всё время сидите за компьютером, в день достаточно 150 г хлеба, не больше. Иначе вы начнёте толстеть», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила Завьялова, в рационе обязательно должен быть хлеб, так как сложные углеводы нужны для хороших нейронных связей.

«Полностью исключать хлеб из рациона тоже не рекомендуется. Просто рацион должен быть сбалансированным», — добавила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.