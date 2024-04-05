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В Роскачестве дали советы по суточному употреблению хлеба

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Эксперт Роскачества Наталья Завьялова рассказала о допустимой суточной норме употребления хлеба. Занятым физическим трудом она рекомендовала есть до 300—350 г в день.
В Роскачестве дали советы по суточному употреблению хлеба
  • Gettyimages.ru
  • © GCapture

«Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, всё время сидите за компьютером, в день достаточно 150 г хлеба, не больше. Иначе вы начнёте толстеть», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила Завьялова, в рационе обязательно должен быть хлеб, так как сложные углеводы нужны для хороших нейронных связей.

«Полностью исключать хлеб из рациона тоже не рекомендуется. Просто рацион должен быть сбалансированным», — добавила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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