В Роскачестве дали советы по суточному употреблению хлеба
- Gettyimages.ru
- © GCapture
«Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, всё время сидите за компьютером, в день достаточно 150 г хлеба, не больше. Иначе вы начнёте толстеть», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
Как отметила Завьялова, в рационе обязательно должен быть хлеб, так как сложные углеводы нужны для хороших нейронных связей.
«Полностью исключать хлеб из рациона тоже не рекомендуется. Просто рацион должен быть сбалансированным», — добавила эксперт.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.