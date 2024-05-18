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Путин: более тяжёлых последствий паводка удалось избежать, вовремя отреагировав

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Более тяжёлых последствий паводков удалось избежать благодаря своевременному реагированию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: более тяжёлых последствий паводка удалось избежать, вовремя отреагировав
  • kremlin.ru

В ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым российский лидер отметил, что руководители регионов с самого начала проинформировали его о сложившейся ситуации.

«Вовремя начали проводить соответствующие мероприятия», — сказал Путин.

Также в ходе встречи глава государства поручил за лето восстановить жилой фонд в пострадавших от паводков регионах.

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