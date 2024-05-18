Путин: более тяжёлых последствий паводка удалось избежать, вовремя отреагировав
- kremlin.ru
В ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым российский лидер отметил, что руководители регионов с самого начала проинформировали его о сложившейся ситуации.
«Вовремя начали проводить соответствующие мероприятия», — сказал Путин.
Также в ходе встречи глава государства поручил за лето восстановить жилой фонд в пострадавших от паводков регионах.