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ABC: взрослые американцы в вопросах инфляции больше верят Трампу, чем Байдену

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Взрослое население США склонно больше доверять экс-президенту Дональду Трампу в вопросах инфляции, нежели главе государства Джо Байдену, свидетельствуют данные исследования, проведённого ABC News/Ipsos в мае.
ABC: взрослые американцы в вопросах инфляции больше верят Трампу, чем Байдену
  • AP
  • © Abbie Parr

«Рост цен остаётся главной проблемой для избирателей, тогда как до дня выборов осталось менее шести месяцев», — сообщает ABC.

Согласно представленным данным, 85% участников опроса заявили, что инфляция является важной проблемой, однако главным вопросом остаётся общая ситуация в экономике.

«По каждому из этих вопросов, экономики и инфляции, взрослые, опрошенные ABC News/Ipsos, заявили, что доверяют Трампу больше, чем Байдену — с перевесом в 14 процентных пунктов», — отмечают исследователи.

Дональд Трамп в апреле обвинил Джо Байдена в том, что он потерял контроль над инфляцией в Соединённых Штатах, которая «вновь вернулась к неистовому уровню».

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