Минцифры: пилотные зоны 5G должны появиться во всех регионах к 2030 году

Пилотные зоны 5G должны появиться во всех российских регионах к 2030 году, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко на пленарной сессии «Экономика данных и цифровой трансформации государства» в рамках выставки «Россия».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не забываем про новые технологии — сети связи пятого поколения. До 2030 года в каждом субъекте Российской Федерации должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более одного миллиона людей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения», — отметил Угнивенко.

В феврале российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2025 году планируется произвести 1 тыс. российских базовых станций 5G для их внедрения в городах-миллионниках.