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РИА Новости: из Большого театра эвакуировали тысячу человек

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Во время спектакля в Большом театре произошло ложное срабатывание сигнализации.
РИА Новости: из Большого театра эвакуировали тысячу человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Ложная сигнализация сработала в Большом театре в Москве во время спектакля. Здание самостоятельно покинули около 1000 человек», — заявил он.

По его словам, данных о пострадавших нет.

В пресс-службе театра уточнили, что балет «Раймонда» продолжат после срабатывания извещателей.

«Второе действие балета «Раймонда» будет продолжено на Исторической сцене, всё работает в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

В феврале сообщалось, что пожарная сигнализация сработала в Казанском цирке во время финала битвы роботов на Играх Будущего.

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