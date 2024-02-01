Пожарная сигнализация сработала в Казанском цирке во время финала битвы роботов на Играх Будущего

На Играх Будущего в Казани объявили эвакуацию с турнира по битве роботов из-за пожарной сигнализации.

Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что люди начали покидать здание, но через две минуты тревогу сняли — и зрители вернулись на свои места. Поединки продолжились.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее сообщалось, что американский боец ММА считает, что у Игр Будущего хорошие перспективы.