Бастрыкин запросил доклад о ситуации с убийством домработницы в Новой Москве
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по городу Москве предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указывается в Telegram-канале СК России.
Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал подростка, которого обвинили в убийстве домработницы.