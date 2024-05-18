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Бастрыкин запросил доклад о ситуации с убийством домработницы в Новой Москве

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростком домработницы в Новой Москве.
Бастрыкин запросил доклад о ситуации с убийством домработницы в Новой Москве
  • © СК РФ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по городу Москве предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указывается в Telegram-канале СК России.

Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал подростка, которого обвинили в убийстве домработницы.

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