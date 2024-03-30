Специалист Закондырин рассказал о системе мониторинга лесных пожаров в России

Исполняющий обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института «Экология», председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин рассказал о системе мониторинга лесных пожаров в стране.

«Мониторинг пожаров в нашей стране состоит из нескольких уровней. В первую очередь это слежение со спутников. В связи с тем что нашу страну отключили от международных систем в результате санкций, 29 февраля с космодрома «Восточный» был запущен отечественный «Метеор». Он будет предоставлять все данные по возгораниям и лесным пожарам», — отметил Закондырин в беседе с URA.RU.

По его словам, региональные власти готовят собственных операторов беспилотников. Как пояснил эксперт, БПЛА зарекомендовали себя в местах и при погодных условиях, когда вылет самолётов небезопасен.

Закондырин также рассказал, что в регионах планируют использовать опыт Якутии по искусственному вызыванию осадков.

«С 2022 года в Якутии успешно практикуется система по искусственному вызыванию осадков. Работает самолёт-лаборатория Росгидромета Як-42», — добавил он.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье заявили о готовности к пожароопасному сезону.