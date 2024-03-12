На отрасль культуры в Марий Эл направили 2,6 млрд рублей в 2024 году

В Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл состоялось расширенное заседание коллегии с участием главы республики Юрия Зайцева.

Об этом сообщает ИА «МариМедиа».

«За последние годы в Марий Эл открыто восемь модельных библиотек, капитально отремонтировано шесть детских школ искусств, 14 сельских домов культуры. Построено здание Марийской филармонии им. Я. Эшпая, в посёлке Юрино проведён капитальный ремонт Историко-художественного музея», — заявил Зайцев.

В 2024 году на финансирование отрасли из регионального бюджета направлено 2,6 млрд рублей. На реализацию нацпроекта — 691,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена Ямала» пройдёт 14—17 марта в Ноябрьске.