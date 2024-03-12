Конкурс «Новые имена Ямала» пройдёт 14—17 марта

Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена Ямала» пройдёт 14—17 марта в Ноябрьске.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Директор музыкальной школы №2 Антонина Попова рассказала, что на конкурс подали заявки более 150 коллективов со всего ЯНАО.

«Участники будут соревноваться в номинациях: «Фортепианные ансамбли», «Ансамбли струнных смычковых инструментов», «Ансамбли народных инструментов», «Вокальные ансамбли». Также, может быть, будет присуждён специальный приз за лучшее исполнение произведений Михаила Глинки», — заявила Попова.

Специальным гостем церемонии открытия станет обладатель гран-при «Симфонии Ямала» Жуй Мин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» пройдёт с 6 по 9 июня на территории родового имения семьи поэта в Большом Болдине.