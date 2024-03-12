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В Нижегородской области пройдёт фестиваль, посвящённый 225-летию Пушкина

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В Нижегородской области международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» пройдёт с 6 по 9 июня на территории родового имения семьи поэта в Большом Болдине.

Событие приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и 75-летию с момента создания музея «Болдино», сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.

В рамках праздничной программы будут организованы театральные перформансы, концерты, литературный микрофон, творческие встречи, анимационные программы и мастер-классы для детей и взрослых.

В программе мероприятия примут участие артисты Воронежского академического уличного театра, Театра Vokrug из Санкт-Петербурга, нижегородского Центра театрального мастерства. Также запланировано участие исполнителей из разных городов.

На фестивале будет работать ярмарка, где представят изделия ручной работы мастеров из Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что первый литературно-музыкальный фестиваль «Судьба России», приуроченный к 150-летию со дня рождения философа Николая Бердяева, откроется 6 марта в Государственном музее имени А.С. Пушкина.

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