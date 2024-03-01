RT в Telegram
Подпишись

В Москве пройдёт посвящённый Николаю Бердяеву фестиваль «Судьба России»

Короткая ссылка
Первый литературно-музыкальный фестиваль «Судьба России», приуроченный к 150-летнему юбилею со дня рождения философа Николая Бердяева, откроется 6 марта в Государственном музее имени А.С. Пушкина.
В Москве пройдёт посвящённый Николаю Бердяеву фестиваль «Судьба России»
  • Gettyimages.ru

Как передаёт пресс-служба Дома А.Ф. Лосева, фестиваль продлится до 23 марта.

Мероприятие будет состоять из различных лекций, концертов, литературных вечеров с участием ведущих историков, философов, музыкантов и писателей и пройдёт на таких площадках Москвы, как Библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека, Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова, Музей Серебряного века (Дом В.Я. Брюсова), и других.

Вместе с тем в рамках фестиваля будут презентованы новые издания книг Бердяева и документальная картина, в которой покажут его жизненный путь.

Ранее в Москве был анонсирован литературный фестиваль «Самая читающая».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить