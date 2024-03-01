В Москве пройдёт посвящённый Николаю Бердяеву фестиваль «Судьба России»

Первый литературно-музыкальный фестиваль «Судьба России», приуроченный к 150-летнему юбилею со дня рождения философа Николая Бердяева, откроется 6 марта в Государственном музее имени А.С. Пушкина.

Как передаёт пресс-служба Дома А.Ф. Лосева, фестиваль продлится до 23 марта.

Мероприятие будет состоять из различных лекций, концертов, литературных вечеров с участием ведущих историков, философов, музыкантов и писателей и пройдёт на таких площадках Москвы, как Библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека, Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова, Музей Серебряного века (Дом В.Я. Брюсова), и других.

Вместе с тем в рамках фестиваля будут презентованы новые издания книг Бердяева и документальная картина, в которой покажут его жизненный путь.

Ранее в Москве был анонсирован литературный фестиваль «Самая читающая».