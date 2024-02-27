На ВДНХ литературный фестиваль «Самая читающая» пройдёт 8—10 марта

В Москве литературный фестиваль «Самая читающая» пройдёт на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» с 8 по 10 марта.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

В программе четыре тематические части: «Слово печатное» (книжная ярмарка, литературные паблик-токи, автограф-сессии с писателями и др.), «Слово звучащее» (публичные поэтические чтения, перформанс «Цех оживших поэтов» режиссёра Александра Пронькина, марафон поэзии и др.), «Слово тактильное» (интерактивные, познавательные игры и мастер-классы для детей) и программа от Российского общества «Знание», которое проведёт 30 просветительских мероприятий о литературе.

Также в рамках литературного марафона свой спектакль «Манифесты» представит режиссёр Юрий Квятковский.

Ранее советник президента, председатель совета Фонда кино, член жюри литературной премии «Большая книга» Владимир Толстой в беседе с НСН поделился мнением о перспективах использования искусственного интеллекта (ИИ) в литературе.