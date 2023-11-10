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Акцию «Ночь искусств» в Подмосковье посетили 50 тысяч человек

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В Московской области Всероссийскую акцию «Ночь искусств» посетили около 50 тыс. человек.
Акцию «Ночь искусств» в Подмосковье посетили 50 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Отмечается, что самыми посещаемыми событиями стали концерты в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» и в музее-заповеднике Чайковского, а также спектакль «История Феликса. Я убил Распутина!» в Серпуховском историко-художественном музее.

Кроме того, около 39 тыс. человек посетили государственные музеи, почти 6 тыс. — дома культуры и свыше 5 тыс. — библиотеки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылась выставка, посвящённая работе археологов.

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