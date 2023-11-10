В Подмосковье открылась выставка, посвящённая работе археологов

В Московской области в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина заработала выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Отмечается, что экспозиция, посвящённая работе археологов, подготовлена совместно с Воронежским областным краеведческим музеем.

Посетители выставки смогут увидеть предметы материальной культуры XV века, кресты-энколпеоны ХV—XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова и другие предметы периода Смуты.

Ранее сообщалось, что в Петербурге представили концепцию развития Музея археологии.