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В Подмосковье открылась выставка, посвящённая работе археологов

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В Московской области в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина заработала выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой».
В Подмосковье открылась выставка, посвящённая работе археологов
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Отмечается, что экспозиция, посвящённая работе археологов, подготовлена совместно с Воронежским областным краеведческим музеем.

Посетители выставки смогут увидеть предметы материальной культуры XV века, кресты-энколпеоны ХV—XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова и другие предметы периода Смуты.

Ранее сообщалось, что в Петербурге представили концепцию развития Музея археологии.

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