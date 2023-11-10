В Подмосковье открылась выставка, посвящённая работе археологов
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Отмечается, что экспозиция, посвящённая работе археологов, подготовлена совместно с Воронежским областным краеведческим музеем.
Посетители выставки смогут увидеть предметы материальной культуры XV века, кресты-энколпеоны ХV—XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова и другие предметы периода Смуты.
Ранее сообщалось, что в Петербурге представили концепцию развития Музея археологии.