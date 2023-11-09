В Петербурге представили концепцию развития Музея археологии

В Санкт-Петербурге в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости планируют открыть Музей археологии. Реализация проекта намечена на 2028 год.

Будущий музей станет филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга, сообщает «Петербургский дневник».

Там обустроят выставочные пространства, лекторий, возможно, открытое фондохранилище.

По словам вице-губернатора города Бориса Пиотровского, идею создания Музея археологии поддержал президент Владимир Путин.

В свою очередь, директор Музея археологии Ярослава Былинкина рассказала, что пока филиал музея находится временно в Невской куртине Петропавловской крепости, слева от Невских ворот, и уже ведёт выставочную деятельность. Так, до 27 мая 2024 года здесь проходит выставка «Археология Петербурга. Начало».

Ранее сообщалось, что Пермский музей современного искусства представил постоянную экспозицию.