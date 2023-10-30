Пермский музей современного искусства представил постоянную экспозицию

Пермский музей современного искусства PERMM представил в новом здании постоянную экспозицию из коллекции учреждения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт организации.

Как рассказали в учреждении, музей с момента открытия и до 2023 года работал в здании бывшего торгового центра. После переезда в 2023 году в помещение бывшего автосалона, выставочные площади музея увеличились с 3,9 тыс. до 7,2 тыс. кв. м.

В коллекции PERMM — более 1,5 тыс. экспонатов.

Ранее сообщалось, что в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее открылась выставка памятников искусства V века до н. э. — III века н. э. «На пути сарматского дракона».