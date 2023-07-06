В Ростове ожидается жара +40 °C до конца недели
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на местное управление по делам ГО и ЧС.
Отмечается, что в жаркую погоду категорически запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. Кроме того, жителям города советуют пить больше воды и не допускать перегрева.
Ямальские спасатели, со своей стороны, сообщили о 14 очагах лесных пожаров на площади 58,5 га в регионе из-за повышенной пожароопасности.
«Очаги возгорания находятся в Надымском, Шурышкарском, Приуральском, Пуровском и Красноселькупском районах», — цитирует ИА «Север-Пресс» заявление пресс-службы управления МЧС России по ЯНАО.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 °C.