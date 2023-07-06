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В Ростове ожидается жара +40 °C до конца недели

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До конца недели температура воздуха в Ростове ожидается на уровне +40 °C. Спасатели предупреждают, что в жару повышается пожароопасность.
В Ростове ожидается жара +40 °C до конца недели
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на местное управление по делам ГО и ЧС.

Отмечается, что в жаркую погоду категорически запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. Кроме того, жителям города советуют пить больше воды и не допускать перегрева.

Ямальские спасатели, со своей стороны, сообщили о 14 очагах лесных пожаров на площади 58,5 га в регионе из-за повышенной пожароопасности.

«Очаги возгорания находятся в Надымском, Шурышкарском, Приуральском, Пуровском и Красноселькупском районах», — цитирует ИА «Север-Пресс» заявление пресс-службы управления МЧС России по ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 °C.

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