В Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 °C

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о том, что в дневное время температура воздуха с 5 по 7 июля может подняться до +32 °C, а ночью — до +20 °C.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что это может быть опасно для организма.

«Человеческий организм не успевает отдохнуть от летнего зноя днём, и поэтому это с точки зрения медицинских показаний не очень хорошая ситуация», — объяснил Вильфанд.

Дождь и небольшое похолодание ожидаются в столице в субботу, 8 июля.

Ранее в беседе с НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке будет ухудшаться до начала августа.