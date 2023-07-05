В Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется жара до +32 °C
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что это может быть опасно для организма.
«Человеческий организм не успевает отдохнуть от летнего зноя днём, и поэтому это с точки зрения медицинских показаний не очень хорошая ситуация», — объяснил Вильфанд.
Дождь и небольшое похолодание ожидаются в столице в субботу, 8 июля.
Ранее в беседе с НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин заявил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке будет ухудшаться до начала августа.