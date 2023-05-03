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В Тюменской области два музея оснастили новым оборудованием по нацпроекту

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В Тюменской области два музея модернизировали в рамках национального проекта «Культура».
В Тюменской области два музея оснастили новым оборудованием по нацпроекту
  • Gettyimages.ru

Так, в Заводоуковском краеведческом музее появился интерактивный сенсорный стол, с помощью которого можно ознакомиться с действующими и готовящимися к показу экспозициями и с виртуальными выставками, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Для Ишимского музейного комплекса имени Ершова приобрели новое световое оборудование для выставочных залов, стеллажи для хранения живописи и современную акустическую систему, пишет Тюменская область сегодня.

В текущем году завершат модернизацию ещё двух музеев по нацпроекту.

Ранее сообщалось, что в Башкирии откроют четыре виртуальных концертных зала в рамках нацпроекта «Культура».

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