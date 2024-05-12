Участницу Евровидения от Израиля внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Об этом сообщается на сайте базы, передаёт УНИАН.
По данным издания, певицу обвинили в легализации присоединения Крыма к России, незаконной коммерческой деятельности на территориях, перешедших под контроль Москвы, и в нарушении государственной границы Украины.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евровидение в 2024 году переплюнуло «любой шабаш».
Также ЕВС отстранил голландского исполнителя от участия в финале Евровидения-2024.