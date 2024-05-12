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Участницу Евровидения от Израиля внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

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Участницу Евровидения от Израиля Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Об этом сообщается на сайте базы, передаёт УНИАН.

По данным издания, певицу обвинили в легализации присоединения Крыма к России, незаконной коммерческой деятельности на территориях, перешедших под контроль Москвы, и в нарушении государственной границы Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евровидение в 2024 году переплюнуло «любой шабаш».

Также ЕВС отстранил голландского исполнителя от участия в финале Евровидения-2024.

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