Участницу Евровидения от Израиля внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Участницу Евровидения от Израиля Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Об этом сообщается на сайте базы, передаёт УНИАН.

По данным издания, певицу обвинили в легализации присоединения Крыма к России, незаконной коммерческой деятельности на территориях, перешедших под контроль Москвы, и в нарушении государственной границы Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евровидение в 2024 году переплюнуло «любой шабаш».

Также ЕВС отстранил голландского исполнителя от участия в финале Евровидения-2024.