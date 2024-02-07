Взявший интервью у Путина журналист Карлсон числится в базе «Миротворца»
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Как сообщает ТАСС, соответствующая запись была внесена в базу сайта 8 июня 2023 года. Журналисту приписывают «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также «манипуляцию общественно значимой информацией».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Карлсон придерживается не пророссийской или проукраинской, а проамериканской позиции.
Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад контролирует украинский экстремистский сайт «Миротворец». Представительство России в Женеве в 2022 году направило открытое письмо верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за угрозы, которую представляет собой данный ресурс.