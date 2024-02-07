Взявший интервью у Путина журналист Карлсон числится в базе «Миротворца»

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, числится в базе украинского сайта «Миротворец», куда вносятся данные людей, признанных создателями ресурса врагами страны.

Как сообщает ТАСС, соответствующая запись была внесена в базу сайта 8 июня 2023 года. Журналисту приписывают «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также «манипуляцию общественно значимой информацией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Карлсон придерживается не пророссийской или проукраинской, а проамериканской позиции.

Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Запад контролирует украинский экстремистский сайт «Миротворец». Представительство России в Женеве в 2022 году направило открытое письмо верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за угрозы, которую представляет собой данный ресурс.