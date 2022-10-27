Представительство России направило открытое письмо комиссару ООН о сайте «Миротворец»

Представительство России при Организации Объединённых Наций в Женеве направило открытое письмо верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за угрозы, которую представляет собой украинский сайт «Миротворец».

Об этом говорится в сообщении дипмиссии, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что речь идёт об открытом письме от НПО «Фонд борьбы с несправедливостью», которое подписано журналистами, чьи данные есть на сайте «Миротворец». Журналисты призвали комиссара ООН осудить деятельность этого сайта и прекратить вопиющие нарушения прав человека.

«Представительство России при ООН в Женеве присоединяется к этому призыву и настоятельно призывает верховного комиссара обратить особое внимание, должным образом оценить и публично отреагировать на существование и деятельность сайта «Миротворец», который нарушает права человека и ставит под угрозу жизни людей», — заявили в представительстве.

Ранее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют якобы в публичном отрицании «российской агрессии» против Украины.

До этого российская сторона направила Генсеку ООН Антониу Гутеррешу информацию о 327 несовершеннолетних, фигурирующих в базе сайта «Миротворец».

Также сообщалось, что ООН и ЮНИСЕФ проигнорировали обращения по поводу включения детей Донбасса в списки «Миротворца».